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CHP'ye Resmi Gazete'li cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP'li Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezine ilişkin iddiasına Resmî Gazete ile yanıt verdi.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 19:26
CHP'ye Resmi Gazete'li cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açılışına videomesajla katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD) İstanbul Merkezi'nin "bugün değil 1999 yılında açıldığını" iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu iddiaya, OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin Türkiye ile OECD arasında imzalanan mutabakat zaptının 2018 yılında imzalandığını ortaya koyan Resmî Gazete ile cevap verdi.



Altun, mesajında, "Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar." ifadelerine yer verdi.

Milletvekili

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