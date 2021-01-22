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BM'den flaş karar! İstanbul'a taşıyorlar!

Dışişleri Bakanlığı, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin (OCHA) Cenevre’de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul’a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşmasının 21 Ocak'ta New York’ta imzalandığını duyurdu.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 00:45
BM'den flaş karar! İstanbul'a taşıyorlar!

Bakanlık, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) İstanbul Ofisi'nin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının imzalanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) Cenevre'de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul'a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün (21 Ocak) New York'ta imzalanmıştır. Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır. Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA'nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir."

Suriye

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