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Başkan Erdoğan konuşuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 19:52
Başkan Erdoğan konuşuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabulünde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor.

Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük.

Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır.

Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor.

Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı.

2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı.

Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir.

Yüksek faize karşıyım. Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum.

Ekonomimizin uzun dönemli sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme yapısına kavuşmasını amaçlıyoruz.

Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

Recep Tayyip Erdoğan

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