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Bakanlıktan İBB'nin yalanına yanıt!

Tarım ve Orman Bakanlığından "mobil araçlarda ve İBB'nin büfelerinde ekmek satışını yasakladığı" iddialarına yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakanlığın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir" denildi. Açıklamada "Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 09:40
Bakanlıktan İBB'nin yalanına yanıt!

Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasaklayan bir talimatının ve genelgesinin olmadığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında 'Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiasıyla yapılan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



Bu iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte, Bakanlığı karalama maksadı taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 4 Ocak 2012'de yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir.



21 Ocak 2021 tarihli, söz konusu talimat 'Konu: Konutta Ekmek Üretimi Talimat' başlığı altında yayımlanmış bir bildirimdir. Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının, İBB'nin mobil büfelerle ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir.'

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