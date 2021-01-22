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Bakan Selçuk'tan flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime yarıyıl tatili nedeniyle ara verilirken, “15 Şubat’tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz” dedi.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 23:16
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama!

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün itibariyle 3 haftalık tatile girdi.

12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil de 15 günlük yarıyıl tatiline eklendi, böylece öğrenciler 23 gün tatil yapacak. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

'Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500.000 hedefimize çok yakınız.'

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