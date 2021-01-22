ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda

Dünyanın en saygın istihbarat haber sitelerinden olan Intelnews'te yayınlanan bir yazı ABD'yi bekleyen büyük tehlikeyi gözler önüne serdi. Joseph Fitsanakis imzalı, “Silahlı isyanın ortaya çıkması artık ABD için belirgin bir olasılığa dönüştü” başlıklı analizde sağcı silahlı grupların önümüzdeki haftalar ve aylar içinde hükümet binalarına ve Trump'a destek vermeyen Cumhuriyetçi politikacılara saldırılar planladığı iddia edildi.



ABD'deki istihbarat kaynaklarına dayanılarak hazırlanan analizde Kongre baskının yanı sıra ABD'deki aşırı sağcı grupların çok sayıda eyalette silahlı bir harekete sahip olduğu bilgisine yer verildi. Analizde “Önümüzdeki günler ve haftalar içerisinde ABD muhtemelen tarihindeki en büyük silahlı protesto eylemlerine şahit olacak” denildi.



Önümüzdeki aylar ve hatta yıllar içerisinde Cumhuriyetçi Parti'ye oy verildiği için “Kırmızı Eyaletler” olarak bilinen ve büyük çoğunluğu güneyde bulunan eyaletlerde Biden hükümetine karşı asimetrik savaş hazırlıkları yapıldığı iddiasına da yer verilen analizde Silaha sarılmayan bazı Trump taraftarlarının da bu örgütlere koruma, silah ve gizlenme için yardım ettiği istihbaratının paylaşıldı.