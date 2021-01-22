10 milyon doz aşı o gün gelecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.



NTV'nin edindiği bilgiye göre aşıların pazar sabahı Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.



Çin'den yarın yola çıkacak aşıları taşıyan kargo uçağı pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak.



10 MİLYON DOZ GELİYOR



İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak. Kaynak : NTV