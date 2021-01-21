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Türkiye'nin AB'den beklentileri neler?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa'ya katılım süreci ve vize serbestisinin başlaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz" dedi.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 23:38
Türkiye'nin AB'den beklentileri neler?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

AB'YE KATILIM SÜRECİ

Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa'da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."

LEYEN'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile Brüksel'deki görüşmesinin ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı.

Çavuşoğlu ile Türkiye-AB ilişkilerinde sıradaki adımlar hakkında görüş alışverişi yaptıklarını belirten von der Leyen, "Diyalog şart ama aynı zamanda sahada inandırıcı davranışlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB liderlerinin, geçen yıl aralık ayındaki zirvede Türkiye ile ilişkiler hakkında Komisyona yaptığı görevlendirme konusunda üye ülkelerde çalışmalar yapacaklarını aktardı.

"YENİ BİR SAYFA AÇTIĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"

Çavuşoğlu'nun bugün görüştüğü AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ise iyi bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Varhelyi, sosyal medyaki mesajında, "İlişkilerimizde yeni bir sayfa açtığımızı ve stratejik çıkarlarımız için yapıcı ve karşılıklı fayda sağlayıcı şekilde iş birliği yapacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Çavuşoğlu ile göç ve güvenlik konularında açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çavuşoğlu'nun, Brüksel'deki temasları kapsamında yarın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu

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