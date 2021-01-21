Trump'ın son hamlesi bu oldu!

Reuters'ın ABD ve BAE anlaşmasından haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.



BİDEN: "ANLAŞMAYI GÖZDEN GEÇİRECEĞİM"



Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.



İSRAİL İLE NORMALLEŞME, BAE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI



ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu. BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı.