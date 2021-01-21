Time dergisinin Joe Biden kapağı dikkat çekti!

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen 'tartışmalı' seçimlerin ardından kazanan Joe Biden oldu. Dün ise Biden yemin törenine katıldı ve görevi Trump'tan devralarak ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak adını tarihe yazdı.



BİDEN BEYAZ SARAY'A YERLEŞTİ



ABD'de tarihi seçimi kaybeden Donald Trump'ın son kez Air Force One uçağına binmesiyle başlayan değişim, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin etmesi ve ardından Beyaz Saray'a yerleşmesiyle tamamlandı.



TIME'IN KAPAĞINDA YER ALDI



Bugün ise ABD'nin 46'ıncı Başkanı Biden, dünyaca ünlü Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergi; ABD Başkanı Biden'ın Oval Ofis'teki ilk gününü kapağına taşıdı.



KARIŞIKLIĞA VURGU YAPTILAR



Dergi, ortalığa saçılmış resmi belgeler ve üst üste yığılmış sorunları gösteren dosyalara vurgu yaptı. Yeni Başkan ise bu dağınıklık arasında pencereden dışarı bakarken ele alındı.



MEKTUP GİZEMİNİ KORUYOR



Bu arada Başkan olarak yaptığı son resmi konuşmada bir şekilde geri döneceğini savunan Donald Trump'ın Joe Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ise gizemini koruyor.



"KENDİSİYLE KONUŞANA KADAR BAHSETMEYECEĞİM, ANCAK CÖMERTTİ"



Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'çok cömert' bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini şimdilik paylaşmayacağını söyledi. Biden, "Özel olduğu için kendisiyle konuşana dek içeriğinden bahsetmeyeceğim. Ama cömertti" diye ekledi.