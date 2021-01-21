USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Time dergisinin Joe Biden kapağı dikkat çekti!

Dünyaca ünlü dergi Time'ın bu haftaki kapağı oldukça dikkat çekti. Time'ın kapağında ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden yer aldı.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 19:42
Time dergisinin Joe Biden kapağı dikkat çekti!

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen 'tartışmalı' seçimlerin ardından kazanan Joe Biden oldu. Dün ise Biden yemin törenine katıldı ve görevi Trump'tan devralarak ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak adını tarihe yazdı.

BİDEN BEYAZ SARAY'A YERLEŞTİ

ABD'de tarihi seçimi kaybeden Donald Trump'ın son kez Air Force One uçağına binmesiyle başlayan değişim, yeni Başkan Joe Biden'ın yemin etmesi ve ardından Beyaz Saray'a yerleşmesiyle tamamlandı.

TIME'IN KAPAĞINDA YER ALDI

Bugün ise ABD'nin 46'ıncı Başkanı Biden, dünyaca ünlü Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergi; ABD Başkanı Biden'ın Oval Ofis'teki ilk gününü kapağına taşıdı.

KARIŞIKLIĞA VURGU YAPTILAR

Dergi, ortalığa saçılmış resmi belgeler ve üst üste yığılmış sorunları gösteren dosyalara vurgu yaptı. Yeni Başkan ise bu dağınıklık arasında pencereden dışarı bakarken ele alındı.

MEKTUP GİZEMİNİ KORUYOR

Bu arada Başkan olarak yaptığı son resmi konuşmada bir şekilde geri döneceğini savunan Donald Trump'ın Joe Biden'a bıraktığı mektubun içeriği ise gizemini koruyor.

"KENDİSİYLE KONUŞANA KADAR BAHSETMEYECEĞİM, ANCAK CÖMERTTİ"

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine 'çok cömert' bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini şimdilik paylaşmayacağını söyledi. Biden, "Özel olduğu için kendisiyle konuşana dek içeriğinden bahsetmeyeceğim. Ama cömertti" diye ekledi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı