Skandal görüntüler: Dönerler böyle paketleniyormuş!

Sosyal medyada “denetle!” adlı bir hesaptan skandal görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan TikTok videosunda bir döner işletmesi çalışanlarının maske takmadığı ve dönerleri adeta ağızlarına götürerek klip çektikleri görüldü. Sosyal medya hesabı videoyu, “Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu video; gıda güvenliği konusunda Tiktok'un önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor” mesajıyla paylaştı.



Daha önce de TikTok'tan yayılan görüntüler nedeniyle hijyen konusu gündem olmuş ve videoyu çekenler gözaltına alınmıştı.