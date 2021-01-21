Saldırı girişimindeki 3 terörist etkisiz!

MSB'den gelen son dakika haberde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB: Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurduğu haberde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte MSB'nin o paylaşımı;
'Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi.'