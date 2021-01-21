USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm Türkiye ile ittifak yapacaklarını belirterek, "Hiçbir bölge, mezhep, kültür farkı gözetmeden Türkiye'mizle ittifak yapacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız, kendi adayımızla seçime gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 21 Ocak 2021 Perşembe 16:04
Mustafa Sarıgül ittifak kararını duyurdu!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, il teşkilatlarını oluşturmaya devam ettiklerini, haftada 2-3 ilde iktidara hazırlık merkezlerini açarak, 1 Haziran'da partinin genel kongresini yapacaklarını belirtti.

'Ne sol ne sağ’

Sarıgül, "Biz, bugün siyaset sahnesinde yer alan hiçbir partinin ne yedeği, ne hizbi, ne de parti içi kliği değiliz. Biz bugün siyaset sahnesindeki partilerin hiçbirinin benzeri, ortağı, takipçisi ya da gölgesi değiliz. Biz, yepyeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye’nin 83 milyonunun dertlerine çare olmak üzere gelen Türkiye partisiyiz. Biz hiç kimsenin sofrasından pay almaya gelmiyoruz.

Biz, bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır. Biz ne solun ne sağın bekçisi değiliz. Türkiye artık soğuk savaş döneminin kalıplarına mahkum edilemez. Bu kavramlar eskimiş ve değerini yitirmiştir. Biz hiçbir ideolojinin, hiçbir ayrımcılığın ne sözcüsü ne de odağıyız. Biz bölmeye değil, birleştirmeye geliyoruz" dedi.

'Genel başkanı üyeler seçecek'

Sarıgül, partiyi Türkiye’nin değişim ihtiyacına uygun olarak en demokratik teşkilat modeli ile kurduklarını vurgulayarak, "Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının, hizip odaklarının hegemonyasından kurtarıyoruz. Partimizin genel başkanı, partimize üye olan tüm yurttaşların oyuyla seçilecek. Artık delegeler yok, tüm üyeler var. Partiyi iki dönemde iktidara taşıyamayan genel başkan görevi yeni bir isme bırakacak" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı