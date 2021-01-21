Millet İttifakı’nda sular durulmuyor! Muharrem İnce’nin partisine geçeceği konuşulan İsmail Koncuk’tan İYİ Parti’ye zor soru

Muharrem İnce'nin yeni partisine katılacağına ilişkin söylentilerin olduğu İsmail Koncuk, istifa ettiği İYİ Parti'ye Lütfü Türkkan üzerinden zor bir soru yöneltti.







20 Eylül'deki kongrede adı kara listeye alınan İsmail Koncuk, Lütfü Türkkan'ın 'Çok fedakarlık yapana kıymet verilir diye bir şey yok. Öyle olsaydı yıllarca tarlanızı süren öküze kalkıp bıçak sürmezdiniz. İyi geceler...' tweetini alıntılayarak manidar bir göndermede bulundu.



İsmail Koncuk Twitter'dan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın paylaşımını alıntılayarak 'Lütfü beyi severim, dostluğumuz bakidir. Bu twitini çok manidar bulduğum için paylaşıyorum. Malum, 20 Eylül Kongresinde kara listeye alınan ve sırtından bıçaklananların içinde ben de vardım, kurucular ve vekiller de vardı! Soru şu ki, öküz kim, bıçağı süren kasap kim?' ifadelerini kullandı.



ÜMİT ÖZDAĞ'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLMUŞTU

İYİ Parti'de 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultayı'nda bazı millevtekillerinin Genel İdare Kurulu'na seçilmemesi için 'tercih edilmeyecekler' listesi dağıtılması ile başlayan tartışmanın ardından partinin FETÖ ile bağlantısını deşifre eden Ümit Özdağ partiden ihraç edilmişti.



Ümit Özdağ'ın ihracına tepki gösteren İsmail Koncuk, kirli operasyonlar ve ayak oyunlarının yaşandığını belirterek, 'Bu güne kadar sorumlu davranarak, Sn. Genel Başkanımıza kanaatlerimizi ve taleplerimizi ilettik, ancak olumlu hiçbir sonuç alamadık. Sn. Genel Başkanın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum' ifadelerini kullanmıştı.



Koncuk, Sn. Genel Başkan'ın bilgisi dâhilinde olduğunu göstermektedir. Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, herkes kendi yoluna anlayışı ile birlikteliğimizi sonlandırmaktadır. İYİ Parti ile Milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır' sözleriyle istifa ettiğini açıklamıştı.



MUHARREM İNCE'NİN YENİ PARTİSİNE DE AÇIK KAPI BIRAKTI

Eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile yaptığı görüşmeye de değinen Kavasoğlu, Koncuk'un olaya biraz temkinli yaklaştığını ve kendisine 'Zaman ne getirir, yolumuza nasıl devam ederiz bunu kestirmek zor' dediğini açıkladı.