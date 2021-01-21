İşte Memleket Partisi'nin logosu...

CHP politikalarına tepki olarak kurduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin partisinin ismine ve logosuna ulaşıldı. İnce'nin partisinin adının 'Memleket Partisi' olduğu ve hazırlanan parti logosunda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer aldığı görüldü. . Mavi desenlerin neyi simgelediği henüz bilinmezken logonun hemen altında 'Memleket Partisi' ifadesi yer alıyor. Taslak logonun Muharrem İnce'ye sunulduğu ve çok beğenildiği, bir değişiklik olmazsa söz konusu logo üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.



CHP'deki bölünme hız kesmeden devam ediyor. CHP Eski Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın CHP'den ayrılıp Yenilik Partisi kurmasıyla başlayan yaprak dökümü, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatmasıyla devam etmişti. Kısa zaman içinde söz konusu hareketi partileştirme kararı alan İnce, yolu umudunun kalmadığı CHP'yle değil, kendisin başında olduğu bir partiyle yürüme kararı almıştı. Yine aynı şekilde, zamanında CHP içinde bir zamanlar genel başkanlığa oynayan ancak başarılı olamayan CHP Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştu.



ULUSALCI KESİMİN KAYBEDİLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR



CHP'den ayrılıp parti kuranların CHP'de büyük rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin aldığı oy oranından fazla oy alan İnce'nin parti kurmasıyla CHP'nin oylarını ciddi oranda etkileyeceği konuşuluyor. CHP'de, İnce'nin harekete geçmesiyle CHP'nin mevcut çizgisinden rahatsızlık duyan Kemalist-Ulusalcı seçmenin de elde tutulamayacağı endişesinin baş gösterdiği kaydedildi.



1 MART'TA DUYURACAK



Muharrem İnce'nin 1 Mart'ta partisinin kuruluşunu açıklayacağı duyurulmuştu. Kamuoyu, partisinin tüzüğünü büyük oranda tamamlayan İnce'nin, CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in yanı sıra İYİ Parti'den önemli isimleri de partisine katmak için kolları sıvadığı öğrenilmişti. Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ismine ve logosuna ulaşılmıştı.







İNCE, MEMLEKET PARTİSİ'NİN LOGOSUNU BEĞENDİ



İnce'nin partisinin isminin 'Memleket Partisi' olacağı öğrenildi. Muharrem İnce'ye sunulan parti logosunu ise Muharrem İnce'nin çok beğendiği ve bir değişiklik olmazsa söz konusu logo üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi. Logoda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer alıyor. Mavi desenlerin neyi simgelediği henüz bilinmezken logonun hemen altında 'Memleket Partisi' ifadesi yer alıyor.