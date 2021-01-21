HSYK'dan flaş karar!

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi. İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.