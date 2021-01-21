HSYK'dan flaş karar!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 9 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi. İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.