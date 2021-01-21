Denizli'de şoke eden görüntü! Köpeklere parçalattı...

Buldan ilçesine bağlı Kurudere ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki kara yolunda, 4 Ocak günü yaşanan dehşet verici olay şöyle yaşandı; Bir grup genç, ava çıktıkları arazide yaban domuzu yavrusunu tüfekle vurarak, yaraladı. Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip, av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı. İçlerinden biri ise cep telefonuyla çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. 'Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı' denildiği duyulan görüntülerde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği görüldü.



Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden belirlenip, kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ceza kesildi. Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.