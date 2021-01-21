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CHP'li belediyelerde isyan dalgası büyüyor!

Skandallar ile anılan CHP’li belediyeler halkı da çalışanları da isyan ettirmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre CHP’li Kartal Belediyesi’nde çalışan bazı işçiler, 6 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde sonuca ulaşamadıkları için belediyeyi protesto etti. İşçilere Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir Belediyesi'nden işçilerin de destek verdiği görüldü. Eyleme Kadıköy ve Maltepe Belediyesi işçileri ve çok sayıda sendika da destek verdi.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 13:01
CHP'li belediyelerde isyan dalgası büyüyor!

Kartal Belediyesi bünyesinde çalışan bazı işçiler, 6 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde sonuca ulaşamadıkları için belediyeyi protesto etti.

Belediye önünde toplanan DİSK GENEL-İŞ'e bağlı işçiler, pankart açarak, halay çekti. Bazı sloganlar atan işçilere Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir Belediyesi'nden işçilerin de destek verdiği görüldü.

DİSK Genel İş İstanbul Anadolu Yakası şube yetkililerinden Murat Aktemur, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak yürüttükleri görüşmelerin tıkandığını söyledi.

Eyleme Kadıköy ve Maltepe Belediyesi işçileri ve çok sayıda sendika da destek verdi.

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