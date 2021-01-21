CHP'li belediyelerde isyan dalgası büyüyor!

Skandallar ile anılan CHP’li belediyeler halkı da çalışanları da isyan ettirmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre CHP’li Kartal Belediyesi’nde çalışan bazı işçiler, 6 aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde sonuca ulaşamadıkları için belediyeyi protesto etti. İşçilere Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir Belediyesi'nden işçilerin de destek verdiği görüldü. Eyleme Kadıköy ve Maltepe Belediyesi işçileri ve çok sayıda sendika da destek verdi.