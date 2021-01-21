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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor...

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 12:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından canlı yayın ve öne çıkanlar;

"İSTİKAMETİNİ UNUTMAMIŞ TÜM ARKADAŞLARIMIZIN GÖNLÜNÜ KAZANARAK BİRLEŞECEK, BÜTÜNLEŞECEĞİZ"

"Salgının seyrini aşağı yönlü sürdürmesi bize önemli imkanlar verecek gibi görünüyor. Teşkilatlarımızda görev almış ve istikametini unutmamış istisnasız herkesin yeniden partimiz çatısı altında bir araya gelmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. Toparlayarak, birleştirerek ve bütünleştirerek işe başlamalıyız.

Önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönlünü kazanmazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz.

2023 seçimlerine güçlü bir teşkilat ve vizyonla hazırlanmayı planlıyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte hem Cumhurbaşkanlığı hem de mecliste zaferle çıkacağız. Bizim hizmet siyasetimiz seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirir.

O nedenle altını bir kez daha çiziyorum. Önce kendi kadrolarımızın gönlünü kazanacak, sonra milletimizin gönlüne girerek, hizmet siyasetimizle çok çalışmaya devam edeceğiz.

CHP HALA 3 MAYMUNU OYNUYOR

Taciz ve tecavüz skanadllarının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP hala 3 maymunu oynuyor. Kendilerine oy vermeyen öğretmeni öğretmen, çiftçiyi çiftçi saymıyorlar. Bu işi ülkemizin güzide bir sanatçısının TV programına çıkanları linç ettirmeye kadar vardırdılar.

SİZ KİMİN MİLİTANISINIZ?

Bu ülkenin askerine, uzman çavuşuna militan diyecek kadar ileri gittiler. Bunlara en güzel cevabı emekli bir astsubayımızın şu sözleri veriyor; Ben Başçavuşum, Uzman Çavuşum. Ben binlerce şehidin kanını alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Çok şükü ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin neyin militanısınız?

Ayrıntılar geliyor...

Recep Tayyip Erdoğan

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