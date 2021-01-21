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Bakan Koca, 85 yaş üstü aşılama görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 22:20
Bakan Koca, 85 yaş üstü aşılama görüntülerini paylaştı

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.



Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor.

Aşılamalar, 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor.

Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibi, Gençali Köyündeki yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi aşıladı. Daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran aşılandı.

Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanlığı, 85 yaş üstü vatandaşların evde aşılanma sürecinin başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlayan Covid-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşların aşılandığı belirtilerek, "Aşılamalar 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor" denildi.

Açıklamada, Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibince Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi evde aşıladığı, daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran'ın aşılandığı belirtildi. Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlandığı belirtildi.

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