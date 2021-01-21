Bağdat'ı kana bulayan saldırılardan ilk kareler...

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Tayaran Meydanı'nda iki ayrı patlama meydana geldiğini, ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. İşte o patlamalardan ilk görüntüler...
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Operasyonlar Komutanlığı, kent merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Toptan ticaretin yapıldığı bölgede meydana geldiği belirtilen iki patlamada, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.
28 ÖLÜ, 73 YARALI
Tayaran Meydanı'ndaki patlamaların intihar saldırısı oldukları ve 28 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
BÖLGEYE GİDEN YOLLAR KAPATILDI
Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeye giden yolları kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Güvenlik güçleri, bölgede geniş önlemler aldı.