Bağdat'ı kana bulayan saldırılardan ilk kareler...

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Operasyonlar Komutanlığı, kent merkezinde patlama meydana geldiğini duyurdu.



Toptan ticaretin yapıldığı bölgede meydana geldiği belirtilen iki patlamada, ölü ve yaralılar olduğu bilgisi aktarıldı.



28 ÖLÜ, 73 YARALI



Tayaran Meydanı'ndaki patlamaların intihar saldırısı oldukları ve 28 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



BÖLGEYE GİDEN YOLLAR KAPATILDI



Patlamanın ardından güvenlik güçleri, bölgeye giden yolları kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Güvenlik güçleri, bölgede geniş önlemler aldı.



















