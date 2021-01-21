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Aşıda birçok ülkeyi geride bıraktık!

Türkiye yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Kovid-19 aşılamalarında Türkiye en fazla aşı yapan 10 ülke arasına girdi.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 23:07
Aşıda birçok ülkeyi geride bıraktık!

Türkiye koronavirüsle mücadelesinde tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Dünyada birçok ülke Türkiye'den kısa süre önce aşılama yapmasına rağmen bu alanda ülkemizin başarısı dünya basının dikkatince kaçmadı.

ANALİZ ÇALIŞMALARI HEMEN BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı'nın Çin ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk kısmının gelmesinin ardından hemen analiz çalışmaları başlatıldı. 81 ilde aşı odaları hazırlandı.

1 HAFTADA 1 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Koronavirüsün en çok etkilediği ve ağır hastalık ihtimali olan riskli gruplar belirlendi ve doğru bir stratejile 1 hafta içersinden 1 milyon kişi aşılandı.

TÜRKİYE BU BAŞARIYI NASIL YAKALADI?

Güçlü sağlık altyapısı şehir hastaneleri ve alanında uzman sağlık personelleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan eylem planı süreçteki başarının altında yatan etkenler.

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