ABD’de sokaklar karıştı!

ABD'de Oregon eyaletinin Portland'da toplanan onlarca kişi, yemin ederek resmen ABD Başkanlığı görevine gelen Joe Biden'ı protesto etmek için sokaklara döküldü.



Aralarında Antifa üyeleri ve Biden hükümeti karşıtı kişilerin bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup, Portland'da bulunan Demokrat Parti binasına saldırdı.



EYLEMCİLER GÖZALTINDA



"Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz!" pankartı taşıyan kalabalık, polis kuvvetleriyle çatıştı. Demokrat Parti binasında saldırıp binanın camlarını kıran kalabalığa engel olmak isteyen polis güçleri, şiddetli direnç sonrasında protestocular üzerinde biber gazı kullandı.



Portland polis departmanının yaptığı açıklamaya göre olaylı gösteriler sonrasında 8 kişi gözaltına alındı.



YENİ BİR ŞİDDET DALGASI YAKLAŞIYOR



Şehirde yaşanan şiddetli eylemler, ilerleyen günlerde ABD'yi bekleyen karışıklığı da gözler önüne serdi. ABD basınından aktarılan bilgilere göre Biden'ın yemin töreninin ardından birçok kentte küçüğk çaplı eylemler başlatıldı. Columbus, Denver, Sacramento ve Seattle'da eylemciler, binaları tahrip ederek bayrak yaktı. Hem Cumhuriyetçileri hem Demokratları hedef alan sloganlar, ülkenin yeni bir şiddet dalgasıyla karşılaşma ihtimalini gündeme getirdi.