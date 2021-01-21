USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,40 EURO (Alış - Satış) : 8,96 - 8,98

21.21.21'in anlamı ne?

Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı.... Saatler az önce 21.21'i gösteriyordu. Hâl böyle olunca sosyal medyanın gündemi bir anda bu tarihe döndü.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 22:02
21.21.21'in anlamı ne?

Siyasilerin ve sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan temennilerini paylaşıyor.

İŞTE 21.21.21 PAYLAŞIMLARI

Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler '21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21.21'de de şehrimiz ve ülkemiz için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya gayretle devam ediyoruz' tweet'i attı.

AK Parti Diyarbakır MilletvekiliMehmet Mehdi Eker, 'Vakitlerden #Diyarbakır 21. Asrın, 21. Yılı, 21. Günü, Saat 21.21 #Diyarbakır #21deBuluşalım' şeklinde bir tweet ile katıldı.

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal da '21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21'de gelecek güzel günlere, en iyi dileklerimle...' paylaşımında bulundu.

Belediyeler de resmi Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunarak bu furyaya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Bugün 21. Yüzyılın 21. Yılının 21. Günü'nde saat 21.21  6000 yıllık geçmişinle nelere tanıklık ettin Medeniyetlerin Beşiği Kayseri. Yarınlar senin Kayseri #HerŞeyKayseriİçin

Lüleburgaz Belediyesi: 21.yüzyılın 21.yılı 21.günü Saat 21.21 de Geceye bir güzellik bırakalım

Mehmet Mehdi EkerMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı