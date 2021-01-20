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Türkiye'den Yunanistan'a Ege cevabı!

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan’ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir." açıklamasında bulundu.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:19
Türkiye'den Yunanistan'a Ege cevabı!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yununanistan'ın İyon Denizi'ndeki deniz mili hamlesine cevap verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle;

"Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur."

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