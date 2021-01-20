Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme!

Tüm dünyaya umut olan koronavirüs aşısında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech firması tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı da etkili olduğu açıklandı.