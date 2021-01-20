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Libya açıklarında göçmen teknesi battı!

BM, Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:57
Libya açıklarında göçmen teknesi battı!

BM, Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

19 OCAK'TA YAŞANDI

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), yaptığı ortak yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Libya açıklarında teknenin batmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

2021'İN "İLK TRAJİK TEKNE KAZASI"

Açıklamada, 2021'in Akdeniz'deki "ilk trajik tekne kazasında" en az 43 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişinin ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu bildirildi. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Gambiya'dan, ölenlerin tamamının ise Batı Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

BM'nin her iki alt kuruluşu, "son trajik kazadan" sonra uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz'deki duruma ilişkin yaklaşımların acilen gözden geçirilmesini istedi.

Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce düzensiz göçmen 2020'de Akdeniz'de çeşitli tekne kazalarında can vermişti.

GambiyaLibya

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