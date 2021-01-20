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İspanya'da şiddetli patlama!

.İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Dünya / 20 Ocak 2021 Çarşamba 17:23
İspanya'da şiddetli patlama!
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İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

BİNANIN ÜST KATI HAVA UÇTU!

Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada en üst 3 kat kullanılmaz hale geldi. Sokağa dökülen moloz yığınları araçların zarar görmesine neden oldu. Binadan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamanın meydana geldiği binanın bir bakımevinin yanında olduğu, bakımevinde kalanların tahliye edildiği belirtildi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi. Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi. Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.




 

İspanya

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