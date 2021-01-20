USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,45 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

İktidar yüzü göremeyen CHP'den millet iradesine hakaret!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından ikiyüzlü bir paylaşımda bulundu. Bir yandan egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu söyleyen Özel diğer yandan halkın iradesini hiçe sayarak 16 Nisan referandumunu hedef aldı.

Siyaset / 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:32
İktidar yüzü göremeyen CHP'den millet iradesine hakaret!

Çok partili hayata geçişle birlikte iktidar yüzü göremeyen ve halkın tokadını yiyen CHP, adeta diktatörlük özlemiyle yanıp tutuşuyor...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 1921 Anayasası'nın 100'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bir yandan "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Özel, diğer yandan ikiyüzlü bir tavır sergileyerek demokrasiye saldırdı.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve "Cumhurbaşkanı"nın doğrudan halk tarafından seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği referandumunu hedef alan Özel, halkın iradesini görmezden gelerek tepki çeken ifadeler kullandı.

16 Nisan referandumuyla birlikte millet egemenliğinin iktidar tarafından halkın elinden alındığı hezeyanında bulunan Özel akla ziyan sözler sarfetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kayda geçiren 1921 Anayasası'nın 100'üncü yılı. Egemenliği milletten alıp yeniden saray rejimine veren 16 Nisan anayasa değişikliğini geri alana, ülkemizi demokratik bir Anasaya'ya kavuşturana kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halkın büyük çoğunluğunun "evet" demesine millet iradesini hiçe sayan Özel'in söz konusu paylaşımına çok sayıda tepki yağdı.




Özgür Özel

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı