Dünya devi telefon pazarından çekiliyor!

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG, düşük performans gösterdiği telefon satışlarının ardından radikal bir kararın eşiğinde. Şirket, telefon pazarını terk etmeyi planlıyor.



LG, uzun yıllardır telefon pazarında bulunan ve bazı telefon modelleriyle kullanıcıların fazlasıyla ilgi gösterdiği bir teknoloji üreticisi. Ancak son yıllarda LG için telefon satışları pek iyi durumda değil ve çıkardığı telefonlar eskisi gibi ilgi görmüyor.



Son olarak pervane tasarımlı bir akıllı telefon çıkararak niş bir kitleye hitap eden LG, son 5 yılda telefon pazarında 4.5 milyar dolar zarar açıkladı. Tablonun bu denli kötü olması ise LG'yi radikal bir kararın eşiğine getirdi.



LG'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:



"Küresel pazarda, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere mobil birimdeki rekabet daha da acımasız hale geldi. LG Electronics, mevcut ve gelecekteki rekabet gücünü göz önünde bulundurarak, cep telefonu birimimiz hakkında en iyi kararı vermemiz gereken noktaya geldiğimize inanıyor."



Bu açıklama da LG'nin telefon üretimini tamamen ya da kısmen bırakabileceği şeklinde yorumlanıyor.



Araştırma şirketi Counterpoint'e göre LG, Strategy Analytics tarafından 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ilk yediye bile giremedi.



Reuters'ta yer alan habere göre LG'nin beş yıldan fazla kümülatif kayıpları ve kaynakların yanlış tahsisi değerlemeyi baskılarken, analistler, LG'nin cep telefonu birimini kapatmaya karar vermesi durumunda bunun piyasa değerini tahmini 4 trilyon won artırabileceğini (yaklaşık 27 milyar TL) ifade etti.