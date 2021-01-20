Dikkat Xiaomi tarih verdi!

Xiaomi için işler bu aralar iyi gidiyor. Arka arkaya yeni telefonlarını duyuran şirket, diğer yandan yazılım konusunda da önemli adımlar atıyor. MIUI 12.5'in açık beta testi kısa süre önce başladı. Güncellemenin kararlı sürümü ise ilk olarak Çin'deki kullanıcılar için yayınlanacak, belirli bir süre sonra küresel olarak tüm kullanıcılarla paylaşılacak.



Tüm bu gelişmeler yaşanırken Xiaomi açıklama yaptı. Çinli telefon üreticisi mesajlaşma uygulaması MiTalk'ı kapatacağını açıkladı ve tarih verdi. MiTalk kullanıcılarına da verilerini dışarı aktarmalarını önerdi.



Tencent'in WeChat'inden bile önce yayınlanan MiTalk, zaman geçtikçe sahip olduğu popülerliği yitirmeye başladı. Günümüzdeyse diğer mesajlaşma uygulamalarının çok gerisinde kaldı. Bu nedenle de Xiaomi, bugün bir açıklama yaptı ve uygulamanın 19 Şubat 2021 itibariyle kullanıma kapatılacağını duyurdu.



Xiaomi, uygulama kapatılmadan önce kullanıcılarına da bir öneride bulundu. Şirket, kullanıcıların sohbet geçmişlerini, kişisel verilerini ve diğer bilgilerini ayrı ayrı dışa aktarmalarını önerdi. Bununla birlikte kullanıcılara uygulama kapandığı andan itibaren bilgilerin dışa aktarılmasının mümkün olmayacağı konusunda da uyarı yapıldı.



Xiaomi, MiTalk'ın çıkışından beri herkes tarafından desteklendiğini ve sevildiğini belirtti. Şirket, uygulamanın kapanış sebebiniyse "iş değişiklikleri" olarak açıkladı. Açıklamada uygulama kapandıktan sonra toplanan tüm kişisel verilerin silineceği ya da anonimleştirileceği de ifade edildi.



Son olarak şirket, MiTalk'ın her bir kullanıcısına teşekkür ederek uygulamanın kapanmasıyla oluşabilecek herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dilediğini söyledi.



Xiaomi'nin tarihe gömülecek mesajlaşma uygulaması MiTalk, diğer mesajlaşma uygulamalarından pek de farklı değildi. Uygulama, kullanıcılarına grup mesajlaşması, mesajların okunup okunmadığına dair geri bildirim ve zengin medya desteği sunuyordu ve tamamen ücretsizdi.

