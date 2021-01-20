CHP'li Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınlara taciz mesajları attığı ortaya çıktı

Taciz ve tecavüz haberleriyle gündemden düşmeyen CHP'de skandallar furyasına bir yenisi daha eklendi.



CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü.







İDDİA EŞİNDEN GELDİ



Taciz iddiası CHP'li Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi.



Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı.



Yaşanan bu yeni iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.



KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR



Daha önce de birçok taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini koruyan CHP yönetimi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu iddialar karşısında yine sessiz kalmayı tercih etti.







