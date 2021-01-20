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CHP Davutoğlu medyasına çıkarma yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun başını çektiği CHP heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakın Karar gazetesini ziyaret etti. İlginç ziyaret benzemezlerin ittifakını genişleteceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Siyaset / 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:36
CHP Davutoğlu medyasına çıkarma yaptı!

Siyasette benzemezler ittirafının başını çeken CHP, HDP ve İYİ Parti ile olan iş birliğinin seçimlerde hiç bir işe yaramadığını farkedince kapağı yeni partilere attı.

Önce Davutoğlu sonra medyası!

Geçtiğimiz günlerde , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de beraberindeki heyetle birlikte Davutoğlu'na yakın Karar gazetesini ziyaret etti.

Davutoğlu medyasına ailecek çıkarma yapan CHP heyeti, gazete yöneticileri ve bazı köşe yazarlarıyla sohbet etti.

İlginç ziyarette Kılıçdaroğlu'na Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Yandaş medya palavrasını savunan muhalefetin, muhalif medyada tekelleşme çabası gözlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu

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