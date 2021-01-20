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Borsa İstanbul rekora doymuyor!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha geldi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeksler arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor sektörü oldu.

Ekonomi / 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:59
Borsa İstanbul rekora doymuyor!

Yatırımcısına kazandıran Borsa İstanbul'dan bir rekor daha geldi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

İŞLEM HACMİ NE KADAR OLDU?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 1.569,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların piyasalardaki yukarı yönlü hareketi törpülemesine karşın piyasalarda pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, ABD'de ayrıca şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bu akşam gerçekleşecek İngiltere, Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının da piyasaların odağında bulunduğunu aktardı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540'ın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 15'ten 17'ye yükseltilmişti.

İngiltereJaponya

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