Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.



19 OCAK KORONA TABLOSU VE VAKA SAYISI



Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İLK DOZ AŞILAMADA SONA GELİNDİ



Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları bugün de devam etti. Aşılamanın altıncı gününde, CoronaVac aşısı olanların sayısı 950 bini geçti.



YURT GENELİNDEKİ 90 YAŞ VE ÜSTÜ EVLERİNDE AŞILANIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.



Bu kapsamda yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bu yaş grubunun aşılanmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



KOCA, RUSYA BÜYÜKELÇİSİ İLE "SPUTNİK V" AŞISINI GÖRÜŞTÜ



Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u bakanlıkta misafir ettiklerini belirterek, "Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik." bilgisini verdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin ile de görüşen Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.