Biden'ın ilk icraatları bunlar olacak!

ABD'de bugün başkanlık yemini edip göreve başladı. Biden'ın ilk icraati Başkanlık kararnamesini imzalamak olacak.



17 maddeden oluşan başkanlık kararnamesinin ve eyleminin içeriği ise şöyle;



-Donald Trump'ın ilk başkanlık icraatı olan Meksika sınırındaki duvar inşaatını durduracak.



-Müslüman nüfuslu ülkelerden seyahat yasağını sona erdirecek.



-Dünya Sağlık Örgütü üyeliğine geri dönecek.



-BM'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönecek.



-Doğa koruma alanlarında Trump'ın kaldırdığı korumayı yeniden tesis edecek.



-Kovid-19'un yayılmasını engellemek için federal binalarda ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle mortgage borçlarını ödeyemeyen milyonlarca kişi için koruma getirilmesi ve ev tahliyelerinin durdurulmasını talep edecek.



-Kongre'ye yasa tasarısı göndererek Trump'ın kaldırdığı göçmenleri koruyan politikaların yeniden yürürlüğe konulmasını ve izinsiz olarak ABD'de yaşayan milyonlarca göçmene yurttaşlık yolunun açılmasını isteyecek.



- Öğrenci kredi borçlarının ertelenmesi istenecek.



Biden'ın ekibinin yaptığı açıklamada, "Biden Trump yönetiminin verdiği en ağır zararları tersine çevirmenin yanısıra ülkemizi ileriye taşımak için harekete geçecek" denildi.

