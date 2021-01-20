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Biden'ın ilk icraatları bunlar olacak!

Bugün yemin ederek resmen ABD Başkanı olacak Demokrat Partili Joe Biden'ın ekibi, ilk icraatların ne olacağıyla ilgili medyaya bilgi verdi. Buna göre Biden'ın ilk icraatleri selefi Trump'ın yaptıklarını iptal etmek olacak.

Dünya / 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:08
Biden'ın ilk icraatları bunlar olacak!

ABD'de bugün başkanlık yemini edip göreve başladı. Biden'ın ilk icraati Başkanlık kararnamesini imzalamak olacak.

17 maddeden oluşan başkanlık kararnamesinin ve eyleminin içeriği ise şöyle;

-Donald Trump'ın ilk başkanlık icraatı olan Meksika sınırındaki duvar inşaatını durduracak.

-Müslüman nüfuslu ülkelerden seyahat yasağını sona erdirecek.

-Dünya Sağlık Örgütü üyeliğine geri dönecek.

-BM'nin Paris İklim Anlaşmasına geri dönecek.

-Doğa koruma alanlarında Trump'ın kaldırdığı korumayı yeniden tesis edecek.

-Kovid-19'un yayılmasını engellemek için federal binalarda ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirecek.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle mortgage borçlarını ödeyemeyen milyonlarca kişi için koruma getirilmesi ve ev tahliyelerinin durdurulmasını talep edecek.

-Kongre'ye yasa tasarısı göndererek Trump'ın kaldırdığı göçmenleri koruyan politikaların yeniden yürürlüğe konulmasını ve izinsiz olarak ABD'de yaşayan milyonlarca göçmene yurttaşlık yolunun açılmasını isteyecek.

- Öğrenci kredi borçlarının ertelenmesi istenecek.
Biden'ın ekibinin yaptığı açıklamada, "Biden Trump yönetiminin verdiği en ağır zararları tersine çevirmenin yanısıra ülkemizi ileriye taşımak için harekete geçecek" denildi.

Meksika

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