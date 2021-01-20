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Avrupa şokta! Ölümlerin sebebi Pfizer-BioNTech aşısı mı?

Geçen hafta Almanya’da Pfizer-BioNTech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti. Norveç’te de aynı aşıyı olan 23 yaşlının yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, ölümlerin sebebi Pfizer-BioNTech aşısı mı? Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl konuyla ve koronavirüs aşısında özellikle bu markayı satın alan Avrupa ülkelerindeki tartışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya / 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:02
Avrupa şokta! Ölümlerin sebebi Pfizer-BioNTech aşısı mı?

Belçika'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüs aşısından olan 82 yaşındaki bir kişi 5 gün sonra hayatını kaybetti. Norveç'te ise aşı uygulamasından sonra 23 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ediyor. Belçika'da Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP) tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech'in korona virüse karşı geliştirdiği aşının uygulandığı 82 yaşındaki bir kişinin 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, '14 Ocak 2021'de FAMHP'ye, aşılamadan 5 gün sonra sağlık sorunları olan 82 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için durum daha ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır' denildi.

NORVEÇ'TE 23 ÖLÜM

Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptıran 23 kişinin hayatını kaybettiği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı

Hollanda ve Bulgaristan da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Pfizer/BioNTech'in korona virüs aşısını aldıktan sonra kişilerde göz çevresinde şişlik ve kızarıklık gibi yan etkiler olduğunu bildirmişti. Avrupa Birliği üye ülkeleri, söz konusu aşıyı Aralık ayı sonlarında başlatılan toplu aşılama kampanyaları ile uygulamaya başlamıştı.

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu ölümlerin aşıyla ilgili olup olmadığının araştırıldığını söyledi: 'Norveç yetkili makamları, ülkede bir haftada bu yaş grubunda ortalama 400 ölüm bulunduğunu, aşılamanın başladığı haftadan sonra bu ölümlerde bir artış olmadığını kaydetti.

Ayrıca ölenlerde kanser, kalp hastalığı gibi çok sayıda hastalığın bulunduğu açıklandı. Dünyada her yıl kalp hastalığından yaklaşık 19 milyon, kanserden 10 milyondan fazla kişi yaşamını yitiriyor. Norveç'teki sağlık otoritesi konunun detaylı inceleneceğini belirtti. Ama ön raporunda da 'Bu ölümler ile aşı arasında belirgin bir ilişki yok. Tesadüfi bir durum' diye açıklama yaptı.'

'DSÖ'YE AŞIYA BAĞLI ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi'nden halk sağlığı uzmanı Dr. Bahadır Sucaklı, yaşlılar arasındaki ölümlerin, aşıyla bağlantısı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyledi. Dr. Sucaklı, 'Bu ölümlerin aşı sonrası meydana gelmesinin tesadüfi olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Mevcut aşı uygulamaları içerisinde aşıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm DSÖ'ye bildirilmedi' dedi.

BulgaristanBelçikaNorveç

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