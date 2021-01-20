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Aşılama sürecinde önemli gelişme!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı en güçlü silah olan aşılama süreci Türkiye'de başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre aşı yapılan kişi sayısı bir milyonu geçti.

Sağlık / 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:42
Aşılama sürecinde önemli gelişme!

Koronavirüs aşılama uygulaması hızla devam ediyor. Aşılama uygulamasında aşılanan kişi sayısı bir milyonu geçti! Koronavirüs aşılama sürecinde öncelik tanınan sağlık çalışanlarının aşılanmasında sona gelinmesinin ardından huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına da başlanmıştı. Türkiye'deki 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından engelliler, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile 90 yaş ve üzerinin hafta sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın huzurevleri, engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların da aşılanacağını bildirmesinin ardından 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

SON 6 AYDA KOVID-19 GEÇİRENLERE AŞI UYGULANMIYOR

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekipler, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor. 90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor. Yurt genelinde bu yaş grubunda aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

İKİNCİ DOZ 28 GÜN SONRA UYGULANACAK

Sağlık ekiplerinin önlemler altında gerçekleştirdiği CoronaVac aşısının ilk dozu, huzurevi sakinleri ve personelden onam alındıktan sonra uygulandı. Programa göre 28 gün sonra da ikinci doz aşı uygulanacak.

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