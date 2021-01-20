ABD eski First Lady'i konuşuyor! Öyle bir şey...!!!

ABD eski First Lady'i konuşuyor! Öyle bir şey...!!!

ABD'de Joe Biden yeminini ederek resmi olarak yeni başkan oldu. Öte yandan Son dakika bilgisine göre devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Melania Trump’ın turuncu desenli 3 bin 700 dolarlık elbisesi (27 bin 417 TL) dikkat çekti