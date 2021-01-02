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Rasulayn'da bombalı saldırı!

Sebze pazarına düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken, 4 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Dünya / 02 Ocak 2021 Cumartesi 16:10
Rasulayn'da bombalı saldırı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır olan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bombalı saldırı gerçekleşti.

Rasulayn'ın merkezinde bulunan sebze pazarına bomba yüklü bir araç girerek infilak ettirildi.

2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YPG/PKK'NIN DÜZENLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Milli Savunma Bakanlığı da Rasulayn'da gerçekleşen saldırıyı kınadıklarını belirten bir açıklamada bulundu.

"PKK SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı." ifadeleri yer aldı.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Suriye

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