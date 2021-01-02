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Evden çalışmak kalıcı hale gelebilir!

Microsoft’un 20 ülkede yaptığı “Work Reworked” araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de evden çalışma sistemine geçen şirketlerin yüzde 77'si performansını artırdı.

Güncel / 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:49
Evden çalışmak kalıcı hale gelebilir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter'ın da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

TÜRKİYE, EVDEN ÇALIŞMAYI ÇOK SEVDİ

Microsoft'un Boston Consulting Group, KRC Research ve Wharton School ile birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini dikkate alarak, 20 ülkede hayata geçirdiği “Work Reworked” araştırması sonuçlarına göre Türkiye, evden çalışma sistemine Avrupa'dan daha çok uyum sağladı.

KALICI HALE GELEBİLİR

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden 633 kişinin katıldığı ankette, yöneticilerin yüzde 94'ü evden çalışma veya hibrit bir çalışma yönteminin kalıcı olacağını öngörüyor.

Çünkü sonuçlar, evden çalışma sistemine geçen şirketlerin yüzde 77'sinin performansını daha da artırdığını gösteriyor.

Microsoft araştırmasında, birçok ekip yöneticisinin çalışanlara uzaktan liderlik etmek durumunda kaldığı 2020 yılının sonunda, uzaktan çalışmayı deneyimleyen ve adaptasyon sürecini geride bırakan çalışanların büyük bir kısmının, koronavirüs sonrasında da esnek bir çalışma düzenini sürdürmek istedikleri yer aldı.

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