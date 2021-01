CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak oluşturmaya çalıştığı algıya sert tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.' dedi.



Çelik'in konuya dair paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:



Sayın Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti 'ittifak halinde' rahatsız etmiş.



Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.



Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o.



Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, 'iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz' diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir.



İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşindedir! Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular.



Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegâne amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır.



CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu iki yüzlü siyasete destek veriyorlar... 'İktidarı seçimsiz götürmekten' bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıyorlar.