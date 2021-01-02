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Belediyeye ait evde skandal yılbaşı partisi!

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bizzat CHP'li belediye başkanının da aralarında olduğu 17 kişi belediyeye ait bir yayla evinde yılbaşı kutlarken yakalandı.

Siyaset / 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:12
Belediyeye ait evde skandal yılbaşı partisi!

Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu’nun da aralarında bulunduğu çoğu CHP’li 17 kişinin yılbaşı günü kısıtlamayı ihlal ettikleri ve belediyeye ait yayla evinde alkollü parti düzenledikleri ortaya çıktı.
 
Belediyeye ait yayla evinde yakalandılar
Belediye Başkanı Çervatoğlu, Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz, 3 meclis üyesi ve ilçe yönetiminden oluşan 17 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek alkollü yılbaşı partisi düzenledi. Kalabalık grup belediyeye ait yayla evinde toplanarak eğlendi.
 
Çevredekiler tarafından ihbar edildiler
CHP'li Başkan ve beraberindeki CHP'lilerin yasak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yayla evinin balkon bölümünde yaptıkları alkollü eğlence bir ihbar ile Jandarma'ya bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yayla evine yaptıkları denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun ve Merkez Mahallesi Muhtarı Ecevit Hiçyılmaz'ın da dahil olduğu gruba kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere idari para cezası kesti.
 
Yılbaşı partisinde yakalanan diğer CHP'li isimler
Çetin Y., Zeki Ö., Muhsin Ş., Gültekin Z., Orhan G., Ekrem K., Şakir E., Fikri G., Yücel S., Serdar S., Ozan Ö., Bora C., Engin S., Kemal Ç.

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