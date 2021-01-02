Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.



SOYLU'DAN AKŞENER'E: ALLAH KURTARSIN



Soylu'nun durum tespiti şöyle;



"Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider...



Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın."



AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A VE DAVASINA KARŞI ÇİRKİN SÖZLER



Akşener sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın sözlerini çarpıtarak hakaretler savurdu.



Türkiye'nin liderine karşı gerçek dışı söylemlerini saygısızca bir üslupla ifade eden Akşener, "Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" dedi.