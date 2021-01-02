Ankara'da kan donduran olay! 3 ölü...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.



Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.



20-25 YAŞLARINDAKİ 3 GENÇ



Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



HABERİ ALAN AİLELER FENALAŞTI



Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.



Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.