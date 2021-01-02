Ankara'da 3 genç ölü bulundu! Valilik: Alkol ya da karbonmonoksitten zehirlenmiş olabilecekleri belirlendi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartmanın garajında 3 gencin cansız bedeni bulundu. Ekipler, otomobillerle uğraştıkları öğrenilen 3 kişinin egzoz dumanından zehirlendikleri üzerinde duruyor.



Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Osmangazi Caddesi Güneş apartmanının otoparkında meydana geldi. Bina sakini Veyis Karataşoğlu, otoparka indiği sırada Halil İbrahim Altıntaş (24), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu'nun (24) yerde hareketsiz yattığını ve bir kişinin de ağzında kan olduğunu gördü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 122 acil servis ve Başkentgaz ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre garajda bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.



Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, 3 kişinin otomobilleriyle uğraştığı ve kapalı garajda yetersiz oksijen nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruldu.



Şahısların kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsinin ardından netleşecek.



1.5 AYLIK VE 2.5 YAŞINDA 2 ÇOCUĞU VARDI



Durumu haber alan gençlerin aileleri olay yerine geldi.



Yakınlarının cansız bedenlerini gören akrabaları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi. Hayatını kaybeden 1.5 aylık ve 2.5 yaşında 2 çocuk babası Hüseyin Şahinoğlu'nun aynı binada oturduğu, garajdaki otomobiliyle ilgilenmeyi çok sevdiği öğrenildi.



ANKARA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA



Olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada



"02.01.2021 günü saat 08:10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucunu Pursaklar ilçesi Orhangazi Caddesi'nde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilin etrafında 3 erkek şahsın hareketsiz yattığı görülmüş,



112 ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde şahısların hayatlarını kaybettiği anlaşılmıştır.



Olayla ilgili cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir." ifadlerine yer verildi.





