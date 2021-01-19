WhatsApp'ta son çırpınışlar! Gizlilik sözleşmesi skandalı sonrası ...

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe giderek, kullanıcılarına bilgilerinin paylaşılmasını kabul etmeyi zorunlu kılmıştı.



Bu gelişme, milyonlarca kişinin diğer mesajlaşma uygulamalarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçmek isteyen WhatsApp, kendileri için büyük bir pazar olan Hindistan'da kullanıcıları elinde tutmak isteyen WhatsApp, birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi.



İlan başlığında 'WhatsApp, gizliliğinize saygı duyar ve korur' ifadesiyle güncellemeye ilişkin açıklama yapıldı.



WhatsApp, haklarında artan güvenlik endişelerine cevap amacıyla daha önce 'Bazı söylentilere yanıt vermek ve uçtan uca şifreleme ile özel mesajlarınızı korumaya devam edeceğimizi yüzde yüz ortaya koymak istiyoruz' mesajıyla bir açıklama yapmıştı.



WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ!



Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada 'Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek' ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.



WhatsApp'tan yapılan açıklama şu şekilde:



Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.



WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.



Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.





'8 ŞUBAT'TA HİÇ KİMSENİN HESABI ASKIYA ALINMAYACAK '



Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.



WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?



WhatsApp sözleşme iptalinin nasıl yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak hesabı silip, yeniden uygulamayı yüklemek sözleşme iptali için geçerli olabilir.



WhatsApp hesabınızı silmek için



WhatsApp'ı açın.



Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.



Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.



Hesabınızı sildiğiniz zaman



Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.



Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.



Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir.



Hesabınızı silerseniz:



Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.



Yedekleme sistemlerinde saklanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bilgileriniz bu süre zarfında WhatsApp'ta erişilebilir değildir.



Gönderdiğiniz mesajların kopyaları gibi diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgiler etkilenmez.



Bazı materyallerin kopyaları (örneğin, log dosyalarınız) veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kişiye özel tanımlayıcılardan bağımsızdır.



Yasal amaçlar için (örneğin, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetler) bilgilerinizi koruyabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızın Kanun ve Koruma kısmına bakınız.



Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz silinir.



WHATSAPP 8 ŞUBAT GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?



WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak. Bu tarihten itibaren şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre WhatsApp kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak.



WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)