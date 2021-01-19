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Onlar yaşlılarını uzun kuyruklarda rezil ederken, Türkiye yaşlıları evlerinin konforunda aşılıyor!

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama başladı. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama işlemi sürerken yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye de evinde koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. Avrupa ülkelerinde evde hizmet verilmemesi ve yaşlıların aşı merkezlerinde kuyruk oluşturması dikkat çekti.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 23:21
Onlar yaşlılarını uzun kuyruklarda rezil ederken, Türkiye yaşlıları evlerinin konforunda aşılıyor!

Avrupa'da, yaşlı vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu. Dünya çapında koronavirüse karşı ilk aşılamalar başlarken, Avrupa ülkelerindeki yaşlılara evde hizmet verilmemesi dikkat çekti.

Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulandı. Bugün ise huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların aşı uygulaması başladı.

TÜRKİYE'DE EVDE HİZMET

Ülkemizdeki yaşlı vatandaşlar aşılarını evlerinde yaptırma imkanına sahipken, diğer ülkelerde ise bu fırsatın tanınmadığı görüldü.

AVRUPA'DA AŞI MERKEZLERİNE AKIN ETTİLER

Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi bazı ülkelerden gelen aşı fotoğrafları yaşanan durumu gözler önüne serdi. Aşı merkezlerine gelen yaşlı ve engelli yüzlerce vatandaş, saatlerce sıra bekledikten sonra aşı yaptırabildi.

İşte o kareler



TÜRKİYE



ABD



İNGİLTERE

AlmanyaİngiltereYunanistan

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