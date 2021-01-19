Muğla’da suya fahiş zam!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi ile kullanımı daha da önem arz eden suya skandal oranda zam yaptı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 35 zam yapıldığını açıkladı.