Muğla’da suya fahiş zam!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle pandemi ile kullanımı daha da önem arz eden suya skandal oranda zam yaptı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 35 zam yapıldığını açıkladı.
Pandemi sürecinde daha sık kullanılması elzem olan suya CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden skandal oranda zam yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından suya yüzde 35 zam yapıldı. Suya gelen son zam ile 12/2020 dönemde 1. Kademe: 2.86 TL iken 01/2021 döneminde 3.88 TL'ye, 2.Kademe : 4.50 TL'den 7.88 TL'ye yükseldi.