Merkel flaş koronavirüs kararını açıkladı!

Almanya alınan önlemlere ve aşılama kampanyasına rağmen artan koronavirüs vaka ve ölüm sayılarıyla mücadelede zorlanmaya devam ediyor.



Gelen son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesinin ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

